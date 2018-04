Dramatisch einde voor incestkoppel dat trouwde en zoontje kreeg Joeri Vlemings

13 april 2018

08u21

Bron: WTVR, news.com.au 89 Steven en Katie Pladls incestrelatie, die eerder dit jaar de wereldpers haalde, is een vreselijk drama geëindigd. Steven Pladl (43) zou eerst zijn babyzoontje vermoord hebben, daarna zijn dochter en vrouw, Katie (20), en haar adoptievader Anthony Fusco (56), en tenslotte zichzelf om het leven gebracht hebben. Katie zou het via de telefoon eerder deze week uitgemaakt hebben met haar vader.

Steven Pladl had vorig jaar zijn eigen dochter Katie zwanger gemaakt en was in juli met haar getrouwd. In september werd hun baby, Bennett, geboren. Eind januari dit jaar werd het koppel aangehouden voor incest, bij hen thuis in Knightdale (North Carolina). Hun onverkwikkelijke verhaal ging twee maanden geleden de wereld rond.

Gisterochtend rond 8u40 werd de incestvader dood aangetroffen in Wingdale, New York. De politie vond ook de lijken van Katie Pladl en haar adoptievader, Anthony Fusco, in een pick-uptruck in New Milford (Connecticut). In het huis van Pladl in Knightdale werd rond 9 uur het levenloze lichaampje van baby Bennett aangetroffen. Hem had Pladl waarschijnlijk het eerst gedood, waarna hij naar Connecticut zou gereden zijn. Een vreselijke tragedie, met vier doden, volgens de politie ingegeven door de beëindiging van de incestrelatie door Katie via de telefoon.

Steven Pladl was woensdagavond Bennett bij zijn moeder in Cary (North Carolina) komen oppikken. Hij zou de baby van zeven maanden oud naar Katie in Connecticut brengen, beweerde hij. Maar de moeder kreeg gisterochtend van haar zoon een afschuwelijk telefoontje, waarin hij haar de moord op Bennett, op Katie en op haar adoptievader opbiechtte. Ze verwittigde meteen de hulpdiensten - "Oh God, hij zei me dat ik niet zelf naar dat huis mocht gaan" - die vervolgens de lugubere vaststellingen deden.

Pladl was na zijn arrestatie op borg vrijgekomen, maar mocht sinds 16 maart geen contact hebben met Katie noch met zijn twee andere dochters. Hij mocht ook niet meer in het huis in Knightdale verblijven, waar hij zijn zoontje vermoordde. Katie was op 28 februari op borg vrijgelaten. Ze moest van de rechter bij haar adoptieouders, Kelly en Anthony Fusco, in New York gaan wonen. Volgens advocaat Rick Friedman konden de autoriteiten op geen enkele manier inschatten dat zijn cliënt, Steven Pladl, tot zulke wrede daden zou overgaan.

Steven Pladl was 22 en zijn ex-vrouw Alyssa 17 toen ze Katie kregen in 1998. Ze gaven haar op voor adoptie. Achttien jaar later ging Katie op zoek naar haar biologische ouders, vond hen, en trok meteen bij hen in. Ze begon toen een seksuele relatie met haar biologische vader. Daar kwam Alyssa achter via het dagboek van een van haar andere dochters. Dat leidde eind november vorig jaar tot een arrestatiebevel en begin dit jaar tot de aanhouding van het inceststel. De twee zouden deze maand opnieuw voor de rechter verschijnen.

TIJDSLIJN

1998: Katie Pladl wordt geboren. Haar ouders Steven en Alyssa Pladl staan haar legaal af voor adoptie aan Kelly en Anthony Fusco uit New York.

2016: Katie Pladl is 18 en zoekt via social media haar biologische ouders.

Augustus 2016: Katie trekt in bij haar biologische ouders Steven en Alyssa Pladl nabij Richmond, Virginia.

November 2016: Steven Pladl en zijn vrouw scheidden. Alyssa verlaat het huis.

23 mei 2017: Steven Pladls vrouw leest in haar dochters dagboek dat Katie zwanger is van een kind verwekt door Steven.

31 mei 2017: De twee andere kinderen van Steven Pladl worden verhoord.

Juni 2017: Steven en Katie Pladl verhuizen naar Knightdale, North Carolina.

Juli 2017: Steven en Katie trouwen.

September 2017: Bennett, zoontje van Steven en Katie, wordt geboren.

29 november 2017: Arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Steven en Katie Pladl.

27 januari 2018: Steven en Katie Pladl worden aangehouden in hun huis in Knightdale.

11 april 2018: Steven Pladl haalt zijn zoontje op bij zijn moeder thuis in Cary, North Carolina.

12 april 2018, 8u40: Steven Pladl wordt dood aangetroffen in Wingdale, New York. Ook de levenloze lichamen van Katie Pladl en haar adoptievader worden gevonden in New Milford, Connecticut.

12 april 2018, 9u: De moeder van Steven Pladl belt de hulpdiensten om het huis in Knightdale te checken. De baby van zeven maanden, Bennett, wordt dood gevonden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.