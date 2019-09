Drama voor Belgische familie: kleuter (3) belandt op vakantie onder auto van grootvader HR

17 september 2019

09u18 7 Buitenland Bij een Belgische familie, die op vakantie is in Turkije, heeft zich een drama afgespeeld. Terwijl de grootvader (61) met zijn wagen manoeuvreerde, reed hij zijn eigen kleinzoon (3) aan. Die raakte levensgevaarlijk gewond.

De familie van B.K. (61) en zijn kleinzoon K.K. (3) waren volgens lokale media op vakantie in het dorp Baglar bij de stad Uzümlü. Die ligt in de provincie Erzincan in de regio Oost-Anatolië in Turkije. De grootvader nam gisterochtend zijn wagen om te vertrekken naar een gehucht enkele kilometers verderop.

Maar bij het manoeuvreren met de wagen liep het mis. Hij reed zijn eigen kleinzoon aan. Die raakte levensgevaarlijk gewond. De hulpdiensten brachten de kleuter naar een ziekenhuis in de omgeving. Of hij intussen aan de beterhand is, is niet bekend.