Drama voor Belg in Pattaya: zoon (15) sterft onder loodzware ijzeren poort Hans Renier

18 april 2019

11u26 20 Buitenland Het gezin van een Belg die in de bekende Thaise badplaats Pattaya woont, is getroffen door een tragisch ongeluk. De 15-jarige stiefzoon van een Belgische man (61) kwam er om het leven toen hij verpletterd raakte onder een loodzware ijzeren poort.

Volgens Thaise media was Eric Baerts (61) afgelopen weekend met zijn Thaise ex-vrouw (41) en zijn stiefzoon Pattaya ingegaan om ‘Songkran’ te vieren, het oude Thaise nieuwjaarsfeest. Toen de Belg weer terugkwam aan zijn huis, bleef echter de elektrische toegangspoort haperen.

Hij belde zijn ex en vroeg om zijn 15-jarige stiefzoon naar zijn huis te sturen. De jongen, die hij sinds jonge leeftijd mee opvoedde, zou hem helpen. Bij het herstellen van de poort viel die echter plots omver. De tiener kwam onder het loodzware gevaarte terecht en kreeg het volledige gewicht van de ijzeren poort op zich.

Eric Baerts zelf raakte volgens Thaise media lichtgewond aan zijn been. Hij probeerde nog wanhopig met omstaanders om de poort op te heffen. Dat lukte uiteindelijk ook, nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Maar die konden enkel vaststellen dat de 15-jarige overleden was. De jongen zou de Thaise nationaliteit hebben.

Zijn moeder kwam meteen na het ongeval ter plaatse. De ex-vrouw van de Belg was volledig overstuur. Op televisiebeelden is te zien hoe de vrouw wenend knielt aan het lichaam van haar overleden zoon.

De Thaise politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.

Tweede drama in een week

Het is het tweede drama voor een Belg dat aan het licht komt in dezelfde streek deze week. In Rayong, op amper 50 kilometer van Pattaya, werd afgelopen weekend een voormalige wiskundeleraar uit Aarschot vermoord. Hij werd gruwelijk toegetakeld. Een 51-jarige ex-monnik zit in de cel op verdenking van de moord, maar ook de vrouw van de gepensioneerde leraar behoort tot de verdachten.