Drama met sneeuwscooters in Canada: man komt om, vijf toeristen vermist KVE

22 januari 2020

17u12

Bron: BFM-TV 0 Wat een idyllische rit met sneeuwscooters moest worden in de Canadese provincie Québec, is uitgemond in een drama. Een Canadese gids is omgekomen en vijf Franse toeristen zijn nog vermist nadat ze met hun voertuigen door het ijs zakten.

De groep van acht Franse toeristen was dinsdag in de vooravond met een gids op weg toen het ongeval gebeurde nabij het Lac Saint-Jean, ongeveer 200 km ten noorden van de stad Québec.

De politie werd gealarmeerd door twee leden van de groep die net een andere toerist uit het ijskoude water hadden gehaald. Zijn sneeuwscooter was door het ijs gezakt toen ze ‘buiten piste’ een bevroren rivier overstaken die uitmondt in het Lac Saint-Jean.

Het leger werd onmiddellijk opgeroepen om hulp te bieden bij de reddingsoperatie. De hulpdiensten konden de gids - een 42-jarige Canadees die ook in het water was gevallen - redden maar de man overleed ‘s nachts in het hospitaal.

“Vijf Franse toeristen worden nog steeds vermist,” verklaarde de woordvoerder van de lokale hulpdiensten. Hij sloot niet uit dat deze vijf personen ‘s nachts hun toevlucht hadden gezocht in een chalet, maar volgens hem was deze hypothese “nogal onwaarschijnlijk”. De zoekactie is nog volop aan de gang.

Ce matin, cinq motoneigistes manquent toujours à l’appel. Une opération de recherche est en cours afin de les localiser. La Sûreté du Québec déploie les ressources et les moyens nécessaires pour mener à bien cette opération. #rechercheetsauvetage Sûreté du Québec(@ sureteduquebec) link