Drama in opbouwzwembad in New Jersey: mama (32), dochtertje (8) en derde familielid (62) dood aangetroffen

23 juni 2020

13u56

Bron: NBC News, CBS 0 Vreselijke tragedie gisteren in een achtertuin van een huis in de Amerikaanse staat New Jersey. De politie vond er de levenloze lichamen van drie familieleden in een opbouwzwembad. Hoe de moeder, haar dochtertje en een derde familielid precies in moeilijkheden kwamen en verdronken, is voorlopig nog een mysterie.

De politie kreeg gisteren rond 16.15 uur een noodoproep binnen van buren die dachten dat er iemand het slachtoffer van fysiek geweld was geworden, omdat ze iemand hadden horen schreeuwen. Bij hun aankomst troffen de agenten drie levenloze lichamen aan in het opbouwzwembad in de achtertuin van het huis in een villawijk in East Brunswick, een gemeente met 47.000 inwoners in de staat New Jersey. De slachtoffers waren een meisje van 8, haar mama van 32 en een ander familielid van 62. Er werd nog gepoogd de drie te reanimeren, maar ze werden in de achtertuin doodverklaard.

Volgens de politie kwam het geschreeuw dat de buren hadden gehoord van de moeder die om hulp had geroepen. De drie familieleden woonden samen en zouden nog maar een maand geleden naar hun nieuwe woonst verhuisd zijn.

Het is erg ongewoon dat drie mensen samen in een privézwembad verdrinken. Buren stelden zich de vraag of een probleem met de elektriciteit aan de basis van het drama zou liggen, omdat er blijkbaar ook een elektricien ter plaatse kwam. Maar er is nog geen uitsluitsel over de doodsoorzaak, het is wachten op de lijkschouwingen.

Het onderzoek naar de overlijdens is lopende.