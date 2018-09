Drama in Nederland: 4 kinderen komen om bij botsing tussen trein en bakfiets van kinderdagverblijf mvdb

20 september 2018

09u11

Bron: ANP 0 Bij een ongeluk tussen een trein en een bakfiets op het spoor in het Nederlandse Oss (Noord-Brabant) zijn vier kinderen om het leven gekomen. De bakfiets is van een kinderdagverblijf. Er zijn ook twee zwaargewonden: een volwassene en een kind.

Aan de Braakstraat zijn meerdere hulpdiensten aanwezig. Ook zijn er twee traumahelikopters geland. Het ongeval gebeurde bij een bewaakte spoorwegovergang, vlak bij het station Oss West.

Ambulancepersoneel ontfermt zich over de slachtoffers. De brandweer heeft de omgeving afgezet met schermen. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.

De NS (Nederlandse Spoorwegen) is zeer aangeslagen. "We hebben verder nog geen details en worden op de hoogte gehouden door de politie. Dit is echt een vreselijk ongeval", aldus de woordvoerder van de NS.

Het gaat om de trein tussen Nijmegen en Den Bosch. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. De stad Oss ligt ten noordoosten van Den Bosch ('s-Hertogenbosch).