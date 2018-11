Drama in Italië: 9 doden nadat noodweer familie verrast in landhuis op Sicilië IB

04 november 2018

05u00

Bron: ANP 0 Het zware noodweer in Italië heeft opnieuw dodelijke slachtoffers geëist. Duikers vonden deze nacht tijdens een “dramatische interventie” i n het dorpje Casteldaccia bij Palermo de lichamen van negen familieleden in een overstroomd landhuis in Sicilië.

De familie kwam om het leven toen ze in een huis aan de rivier verrast werden door het snel opkomende water. Nabestaanden zeggen dat de slachtoffers deel uitmaakten van twee families, en dat er ook drie kinderen onder de doden zijn, net als de ouders en grootouders van de kinderen.

“Een verschrikkelijke tragedie heeft ons getroffen”, zei de burgemeester van Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, volgens nieuwsagentschap Ansa.

De familie zou geschuild hebben in een huis zonder verdiepingen dat dicht bij de rivierbedding gebouwd is. De rivier zou nooit eerder een risico gevormd hebben.

@TgrSicilia a #Casteldaccia sul luogo della strage: 9 morti per l'esondazione del fiume Milicia, tra cui tre bambini. Erano in una casa a un solo piano costruita a pochi metri dal letto del fiume #maltempo #Sicilia pic.twitter.com/ll2XJzpFNl raffaella cosentino(@ RaffaellaRoma) link

Nog een dode en een vermiste

Ook elders op Sicilië zorgde het extreme weer voor problemen. In Vicari zaten twee mensen in een auto toen die door het water werd meegesleurd. Een inzittende kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen, de ander is dood teruggevonden. In Corleone is een dokter vermist geraakt.

Sinds meer dan een week kampen grote delen van Italië met sterke regen, storm en hevige wind. Met de slachtoffers van zaterdagnacht stijgt de dodentol nu al ruim boven de twintig slachtoffers uit.

Het hoofd van de burgerbescherming noemde de toestand in het noorden van het land zaterdag “apocalyptisch”. Miljoenen bomen zouden ontworteld zijn door winden met snelheden tot 180 kilometer per uur, en straten werden verwoest door modderstromen. Op vele plaatsen is er geen stroom en drinkwater.

Intervento drammatico a #Casteldaccia (PA): recuperati dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco in una casa di campagna i corpi di 9 persone travolte dall’acqua. Si tratta di padre, madre, figli e nonni #4nov ore 1:25 #maltempo #sicilia Vigili del Fuoco(@ emergenzavvf) link