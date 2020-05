Drama in Frankrijk: man (37) schiet drie collega’s dood tijdens vergadering IB

28 mei 2020

02u22

Bron: Le Parisien, AFP 0 Een op non-actief gestelde werknemer van een steengroeve in Saint-Varent (Deux-Sèvres) in Frankrijk heeft gisteren het vuur geopend tijdens een vergadering van de sociaaleconomische raad van het bedrijf. Daarbij kwamen drie mannen om het leven en raakte een vierde zwaargewond. De dader probeerde na de feiten zichzelf om te brengen. Dat mislukte, waarna hij zwaargewond naar het ziekenhuis werd overgebracht. Dat melden Franse media.

Rond drie uur gisterenmiddag verscheen een op ziekteverlof gestuurde werknemer van het bedrijf onverwachts op het terrein van de steengroeve. Hij drong het gebouw binnen waar net een vergadering bezig was met de sociaaleconomische raad van het bedrijf en schoot met een pistool vier van zijn collega’s neer: drie van hen werden dodelijk geraakt, een vierde raakte zwaargewond aan zijn rug.

Volgens persbureau AFP zijn de dodelijke slachtoffers de financieel directeur van het bedrijf en twee vakbondsfunctionarissen.

Na de schietpartij probeerde de 37-jarige dader zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Poitiers.

Onderzoek

De politie is bezig met een onderzoek. Gisterenmiddag nog werden de eerste getuigen gehoord. Volgens de Franse pers was de steengroeve waar het drama zich afspeelde niet onderworpen aan specifieke veiligheidsmaatregelen of bewaking.

Er werken zo’n honderd mensen in de steengroeve van het bedrijf Roy, dat een van de grootste werkgevers in de sector is. Dagelijks vertrekken meerdere treinen vanuit de groeve naar heel Frankrijk, Zwitserland en het noorden van Europa.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op de site zelfmoord1813.be.



