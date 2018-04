Drama in Frankrijk: jongetje verdrinkt in regentank bij oma in tuin HA

07 april 2018

13u48

Bron: Sudinfo 3 Een jongetje is gisteren omgekomen tijdens een bezoek aan zijn grootmoeder in Delle, een plaats in Oost-Frankrijk tegen de grens met Zwitserland.

Volgens RTL Info ontsnapte het 18 maanden oude kind even aan de aandacht van zijn familie en kwam het in een opvangtank voor regenwater terecht. In het reservoir stond ongeveer dertig centimeter water. Toegesnelde hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar konden de jongen niet meer redden. De peuter werd iets voor 18 uur doodverklaard. Er is een onderzoek gestart om de omstandigheden van de verdrinking op te helderen, maar vermoedelijk gaat het om een spijtig ongeval, zegt de politie van Territoire de Belfort. Op het moment van de feiten waren ook een oom van de jongen en zeven andere kinderen op bezoek bij de oma. Zij kregen allen psychologische bijstand.