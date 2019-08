Drama in Frankrijk: boer in tractor overrijdt eigen dochtertje (1,5) mvdb

19 augustus 2019

20u39

Bron: L’Éclaireur - France Bleu 69 Een Frans meisje (1,5 jaar) is zondagavond om het leven gekomen bij een jammerlijk ongeval. Het kindje viel uit de tractor die door haar eigen vader werd bestuurd en kwam onder de wielen terecht.

De aanrijding gebeurde omstreeks 19.30 uur in de landelijke plaats Pannecé, zo’n vijftig kilometer ten noorden van Nantes in het West-Franse departement Loire-Atlantique.



De kweker trok met zijn tractor een met drinkwater gevulde tankwagen voort en was op weg naar zijn schapen op de velden. Zijn dochtertje reed mee in de cabine. Het kindje viel uit de zetel en de deels geopende cabine en kwam onder het landbouwvoertuig terecht. Haar vader kon de aanrijding niet vermijden.



De hulpdiensten zetten meteen de grote middelen in. Een traumahelikopter, de brandweer en een MUG-ambulance kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Het kindje overleed ter plekke. De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.



Volgens de lokale krant L’Éclaireur reed het meisje wel vaker met haar vader in de tractor mee. De ouders zijn in shock naar een ziekenhuis in Nantes overgebracht.