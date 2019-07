Drama in Frankfurt: kind wordt onder aanstormende trein geduwd en overlijdt, man opgepakt KVE

29 juli 2019

12u45

Bron: Focus, Die Welt, Bild 0 Het centraal station in de Duitse stad Frankfurt is opgeschrikt door een onwaarschijnlijk drama. Volgens getuigen werd vanmorgen een kind op de sporen geduwd net op het moment dat een trein kwam aanrijden. De politie die massaal ter plaatse is, heeft ondertussen meegedeeld dat het achtjarige slachtoffer is overleden.

De exacte omstandigheden waarin het tragische voorval heeft plaatsgevonden, zijn vooralsnog onduidelijk. Het gebeurde rond 10 uur op spoor 7.

Op Twitter deelde de politie mee dat een kind door een man moedwillig op de sporen is geduwd. Getuigen spraken over een verdachte die donkere kledij droeg. De politie heeft ondertussen een man opgepakt.

Volgens een ooggetuige bevonden zich vele kinderen op het perron ten tijde van de aanval. Lokale zender Hessischen Rundfunk spreekt van verschrikkelijk scènes die zich op het spoor hebben afgespeeld. Mensen die het zagen gebeuren, stortten in en begonnen te huilen. Enkele personen moesten medische bijstand krijgen. Volgens de zender werd ook een vrouw op de sporen geduwd, maar zij kon op eigen kracht weer tijdig op het perron kruipen. Of zij een familielid is van het kind, is niet geweten.

De tragedie heeft ook invloed op het spoorverkeer. Vier sporen zijn afgesloten. De politie is massaal ter plaatse samen met zestien ambulances en een traumahelikopter.

