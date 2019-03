Drama in Duitse Neurenberg: vrouw en vier kleine kinderen sterven bij woningbrand KVDS TT

02 maart 2019

09u27

Bron: Belga, Spiegel Online, Nürnberger Nachrichten 1 Bij een brand in een eengezinswoning in het Duitse Neurenberg zijn vijf mensen om het leven gekomen. Drie kinderen van 4, 5 en 7 jaar stierven ter plaatse, een baby overleed later nog in het ziekenhuis. Ook een 34-jarige vrouw overleefde de brand niet.

Vier andere bewoners van het huis zijn met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Zij konden op eigen krachten uit het gebouw ontsnappen. Ze zijn er wel erg aan toe, maar verkeren niet in levensgevaar. “In totaal waren negen mensen in de woning toen de brand uitbrak”, aldus een politiewoordvoerder.

De brand in de Duitse stad ontstond middenin de nacht. Toen de reddingsdiensten ter plaatse kwamen, stond het huis al in lichterlaaie. De brandweer had uren nodig om het vuur te blussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. “Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat het om brandstichting gaat, maar alle pistes worden onderzocht”, aldus de Duitse politie.

