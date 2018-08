Dragqueen geweigerd door taxi tijdens pride in Amsterdam: "Net nog op podium en dan loop je vijftien meter verder weer recht de realiteit in" Delphine Vandenabeele

07 augustus 2018

12u48

Bron: VTM Nieuws 0 Na het slotfeest van de Amsterdam Pride afgelopen weekend heeft een Amsterdamse taxichauffeur geweigerd om dragqueen Jennifer Hopelezz, in het echte leven Richard Keldoulis, te vervoeren. "Je wil gewoon correct behandeld worden", klinkt het bij de dragqueen.

De dragqueen in kwestie is eigenaar van de club Church en is ook een ambassadeur van Amsterdam Pride. Na afloop van de gaypride wilde ze een taxi naar huis nemen, maar de taxichauffeur sloot de deuren en wuifde Hopelezz weg. De dragqueen plaatste een filmpje van het voorval op de socialenetwerksite Facebook en schreef erbij: "Dit is waarom de Pride nog steeds nodig hebben."

"Ongelooflijk pijnlijk is het", zegt Hopelezz. "Dan sta je net nog op het podium voor duizenden mensen voor zo'n hartstikke mooi evenement, en dan loop je vijftien meter van de Dam weer recht de realiteit in."



Het is niet de eerste keer dat Hopelezz door een taxi geweigerd wordt. Uiteindelijk raakte ze via een andere taxi toch nog naar huis. Maar volgens de dragqueen is het een vaak voorkomend probleem, dat mensen in 'drag' niet snel meegenomen worden door taxichauffeurs.