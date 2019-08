Downing Street zet topambtenaar hardhandig buiten: “Ze lekte gevoelige informatie om harde brexit te helpen stoppen” LH

30 augustus 2019

12u21

Bron: The Daily Mail 2 Een topambtenaar die gevoelige regeringsdocumenten over de brexit zou hebben gelekt, is gisteren hardhandig uit Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson, gezet. Dat meldt The Daily Mail vandaag. “De politie duwde haar naar buiten, ze schreeuwde haar onschuld uit. Het was ongelooflijk.”

Dominic Cummings, rechterhand van Johnson en het brein achter de ‘Vote Leave’-campagne, zou Sonia Khan gisteravond hebben aangewezen als de verantwoordelijke die geheime info doorspeelde aan bondgenoten van Philip Hammond. Deze minister van Financiën onder ex-premier Theresa May is net als Johnson lid van de Conservatieve Partij, maar geldt als fervent tegenstander van een brexit zonder deal.



Volgens Cummings wou Khan, die tot donderdagavond in dienst was van huidig financiënminister Sajid Javid, op die manier bijdragen aan een poging om een no-deal brexit te vermijden. Dat schrijft The Daily Mail, die deze ochtend uitpakte met het nieuws.

Toen Khan de aantijgingen ontkende, eiste Cummings dat ze haar smartphone zou bovenhalen. Bronnen van de krant verklaren dat daarop een heftige woordenwisseling ontstond. De gemoederen waren dusdanig verhit dat Cummings de politie erbij haalde. Agenten zouden daarop geholpen hebben om Khan buiten te zetten.

Andere topadviseurs die in Downing Street zaten te vergaderen, waren volgens de krant getuige van het incident. “De politie duwde haar naar buiten, ze schreeuwde haar onschuld uit. Het was ongelooflijk”, aldus een bron.

Op staande voet ontslagen

Volgens de bron van The Daily Mail kreeg Khan van Cummings te horen dat ze op staande voet was ontslagen. Ze moest haar toegangsbadge voor regeringskantoren meteen inleveren. Ook haar smartphone zou in beslag zijn genomen. Downing Street bevestigde haar vertrek, maar weigerde te verklaren waarom. “Er zijn zeer goede redenen waarom dit gebeurde, redenen die onweerlegbaar waren”, aldus nog een insider aan The Daily Mail.

Khan lijkt het eerste slachtoffer te zijn van de jacht op lekken in Downing Street. Sinds Johnson Brits premier is, heeft zijn trouwe rechterhand Cummings een reputatie opgebouwd van harde bestrijder van lekken. Toch kon hij niet vermijden dat twee weken geleden - net voor het internationale debuut van Johnson - The Sunday Times een rapport publiceerde dat een weinig rooskleurig beeld schilderde van Groot-Brittannië na een brexit zonder deal.

Voedsel- en brandstoftekorten

Onder de codenaam ‘Operatie Yellowhammer’ waarschuwde het geheime rapport in geval van een no deal-brexit voor zware voeding-, brandstof- en medicijntekorten en vertragingen bij grenscontroles. Het is nog altijd onduidelijk wie het rapport naar de krant heeft doorgespeeld. “Het is opzettelijk gelekt door een voormalige minister in een poging om de onderhandelingen met EU-leiders te beïnvloeden”, verklaart een bron aan The Daily Mail.

Net daarvoor was Hammond opgestapt uit de Britse regering en had Johnson enkele ministers vervangen. Ook die timing voedt de speculaties dat Hammond mee achter het lek zat.