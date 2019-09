Dove vrouw krijgt geen eten en wordt walgelijk behandeld aan drive-in, omdat ze niet reageerde bij luidspreker: “Maar ik kan je niet horen!” ADN

13 september 2019

11u47

Bron: NBC News 14 Toen een dove vrouw uit Californië onlangs wat eten ging halen aan een drive-in, had ze niet verwacht dat ze met een rommelende maag en een pijnlijke krop in de keel zou achterblijven. In misselijkmakende beelden is te zien hoe een medewerker van een ‘Jack in the Box’-restaurant weigert om de vrouw te bedienen, omdat ze aan de speaker aan het begin van de drive-in niet had gereageerd en doorreed naar het raampje.

De medewerker eist dat de vrouw terug naar de speaker gaat om haar bestelling te plaatsen en snapt maar niet dat ze hem daar niet kan horen. “Ik vroeg of ik je kon helpen! En jij zei niets!”, roept de geïrriteerde medewerker. De vrouw probeert hem de situatie keer op keer uit te leggen, tot bijna in tranen toe. “Ik kan je niet horen, ik ben doof”, smeekt ze. Uiteindelijk heeft de werknemer er genoeg van. “Het kan me niet schelen, hoepel op! Ga! Ga! Ga!”

“Hou je kop!”

Het was de zoon van ReVae Arnaud-Jensen (39) die het incident, eind vorige maand in Campbell, met zijn gsm begon te filmen. De discussie bleef echt maar doorgaan.



“Ga terug naar de speaker!”, brult de medewerker. “Maar ik ben doof, ik kan je niet horen”, roept ReVae over haar toeren terug. “Je discrimineert me.” “Nee, ik zeg nee. Hou je kop!”, repliceert de woedende man, die op het einde van de video nog enkele spottende gebaren maakt en daarna het raampje gewoon sluit.

De dove vrouw deelde zondag de video op Facebook, het filmpje gaat nu viraal. “Dit is een typisch probleem waar dove mensen mee worden geconfronteerd”, zucht zoon Malachi in een gesprek met NBC News. Zijn mama is doof geboren, maar heeft goed leren spreken en kan ook liplezen en gebarentaal. De zoon is geschokt door het gedrag van de medewerker. “En ik ben ook echt boos. Het was de eerste keer ooit dat ik iemand zich zo heb zien gedragen.”

Ik ben ook echt boos. Het was de eerste keer ooit dat ik iemand zich zo heb zien gedragen Zoon van ReVae Arnaud-Jensen

Ontslagen

“Dit is niet de eerste keer dat ik dit heb meegemaakt”, zegt de moeder. “Maar het is wel het ergste wat ik al heb moeten doorstaan.”

ReVae liet zich overigens niet doen. Ze bleef samen met haar zoon koppig wachten tot ze uiteindelijk wel bediend werd. Pas twee uur later kregen de twee hun eten, zwaar aangedaan reden ze weer naar huis.

Een woordvoerder van Jack in the Box bevestigt intussen dat de bewuste werknemer is ontslagen. “Wij tolereren niet dat klanten zo slecht behandeld worden. Wij verwachten van al onze werknemers dat ze alle procedures volgen en respectvol zijn tegenover iedereen.”