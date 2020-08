Douchegordijnen en politielinten in het klaslokaal: dit is hoe scholen in de VS hun deuren willen openen AW

14 augustus 2020

11u35

Bron: The Guardian, NYT 2 Hoe het nieuwe schooljaar bij ons van start zal gaan is voorlopig onduidelijk. Maar in de Verenigde Staten is men op allerlei manieren voorbereidingen aan het treffen om de klaslokalen coronaproof te maken. Omdat het moet. Terwijl er in het ene klaslokaal douchegordijnen voor de boekenkast hangen, spannen andere scholen politielinten tussen de schoolbanken.

Op 6 juli, terwijl de coronacrisis volop woedde in de Verenigde Staten, deelde president Trump het dwingende Twitterbericht dat de “scholen moeten heropenen”. Dat gebeurt in de VS eind augustus, begin september. Al snel bleek dat maar liefst 60 procent van de leerkrachten in de VS dat helemaal niet zag zitten. Bovendien is het aantal besmettingen intussen verder gestegen. Maar Trump wil niet van zijn standpunt wijken en herhaalde deze week nogmaals zijn oproep: de scholen zullen heropenen.



Alle hens aan dek: op plaatsen waar het schoolpersoneel niet staakt – omdat ze vinden dat de beslissing van Trump irrationeel en ondoordacht is – bereiden leerkrachten de klaslokalen zo goed mogelijk voor op de komst van hun leerlingen.

Leerlingen scheiden

Een van de grootste zorgen is hoe de jongste kinderen van elkaar gescheiden kunnen worden. Kleuters rennen rond, raken alles aan en zullen vaak niet begrijpen waarom dat plotseling niet meer kan. Op een school in Florida zal men de allerjongsten daarom fysiek van elkaar scheiden, met behulp van plastic schermen. Bovendien werd de speelruimte zodanig ingeperkt, dat de tafels (per drie) voldoende ver uit elkaar gezet konden worden.

This is a kindergarten classroom inside Garden City Elementary School in Wayne Township where the new school year starts today. We’ll take a look at the other big changes being made due to COVID-19. pic.twitter.com/BJDQ3x7r5w Matt McCutcheon(@ matt_mccutcheon) link

Ook oudere leerlingen in Florida worden door middel van scheidingswanden van elkaar afgeschermd. Dat maakt het een pak moeilijker om het schoolbord te zien, merkt een leerkracht op.

First look at my classroom since March 6, 2020. It’s like it was frozen in time. Now there are these obtrusive black barriers on some of the desks and that is the only change I see with the exception of the water fountain covered up with a black garbage bag. #livesoverlessons pic.twitter.com/qQAiyqgDSh Florida gal(@ kelkenney0427) link

Politielint

En waar scheidingswanden niet werken, spant men gewoon politielinten. ‘Do not cross’ in blokletters moet leerlingen duidelijk maken waar ze niet welkom zijn.

All set up and organised for the pupils returning tomorrow. Can’t wait to get back into the classroom and do some teaching again 📚📝🧪 #backtoschool #BackToSchool2020 pic.twitter.com/93s4POAFIe Miss O’Hare 🙋🏼‍♀️🧪(@ MissCOHare) link

Douchegordijnen

Ergens anders, in New York, tracht men de boeken in de boekenkast te beschermen met behulp van douchegordijnen. Rest nog de vraag hoe leerlingen die boeken uit de rek moeten nemen.

Never did I ever think I’d be covering my classroom library with a shower curtain 😅 pic.twitter.com/SRFfdsv0SA Lesley Snyder(@ lesleymsnyder) link

