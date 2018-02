Douaniers vinden gestolen kunstwerk van Degas in laadruim van bus kv

23 februari 2018

17u49

Bron: Le Parisien, France TV 0 Franse douaniers hebben een schilderij van de Franse impressionistische kunstenaar Edgar Degas aangetroffen in het bagageruim van een bus nabij Parijs. Het werk getiteld ‘Les Choristes’ werd negen jaar geleden gestolen uit een museum in Marseille. De Franse ministers van Cultuur en Financiën maakten het nieuws vandaag bekend.

De agenten ontdekten het kunstwerk vorige week vrijdag bij toeval, toen ze bussen doorzochten op een parking langs de A4-snelweg op zo’n 30 kilometer van Parijs. Het doek zat verstopt in een koffer in het bagageruim.

De douaniers stuurden het schilderij naar het Musée d’Orsay in Parijs voor verder onderzoek. Daar stelden experts vast dat het wel degelijk gaat om het doek dat in 2009 gestolen werd.

800.000 euro

Op 31 december 2009 ontdekten medewerkers van het museum Cantini de Marseille, waar 'Les Choristes' deel uitmaakte van een tijdelijke tentoonstelling, dat het werk verdwenen was. Er waren echter geen sporen van inbraak.

Het doek, dat dateert uit 1877 en 32 bij 27 centimeter groot is, toont een rij mannen die in de opera ‘Don Juan’ zingen. De waarde wordt geschat op 800.000 euro.

De Franse minister van Cultuur Françoise Nyssen laat weten erg blij te zijn met “deze fortuinlijke ontdekking van een kostbaar werk dat deel uitmaakt van de nationale collectie en waarvan de verdwijning een groot verlies was voor het Franse impressionistische patrimonium”. Waarom het schilderij in de bus lag en wie het daar had achtergelaten, werd niet meegedeeld.

Tentoonstelling

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Edgar Degas overleed. De Franse impressionistisch kunstschilder en beeldhouwer leefde van 1834 tot 1917. Hij spendeerde het merendeel van zijn leven in de Franse hoofdstad.

Volgend jaar vindt in het Musée d’Orsay de tentoonstelling ‘Degas à l’Opera’ (Degas in de opera) plaats. “We zouden dat werk echt gemist hebben (voor die tentoonstelling, red.), “ liet het Musée d’Orsay vorige week weten. “We zullen erg verheugd zijn wanneer bevestigd wordt dat dit het echte stuk is”, klonk het toen. Dat is ondertussen het geval.