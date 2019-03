Douaniers Calais en Duinkerke zetten hun stiptheidsacties voort: kilometerslange files ADN

05 maart 2019

13u02

Bron: Belga 0 De douaniers in Calais en Duinkerke blijven hun stiptheidsacties voortzetten. Daardoor staan er op de wegen naar de Kanaaltunnel en de ferryhavens voor de tweede dag op rij kilometerslange files. Zo willen de douaniers naar eigen zeggen aantonen hoe het zal zijn na de brexit.

Na een oproep van de vakbonden startten de dounaniers gisteren met hun stiptheidsacties, waarbij de agenten de regels strikt toepassen en grondigere controles uitvoeren. Ze eisen meer bijkomende agenten, omdat er door de nakende brexit meer werk zal zijn. De douaniers willen ook beter betaald worden voor nachtwerk. Tot wanneer de actie zullen duren, is niet duidelijk. "Het kan nog lang duren, want de agenten doen niet meer dan hun werk", aldus een vakbondsman. "We blijven actievoeren tot we tevreden worden gesteld.”

De directeur-generaal van de Franse douane, Rodolphe Gintz, hekelt dat de actie wordt opgehangen aan de brexit, terwijl de eisen van de bonden daar "niets mee te maken hebben". "Enerzijds wordt de actie niet in de juiste richting gevoerd: ze viseert vrachtwagens die naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken, terwijl het het land van bestemming is dat de controles uitvoert. Anderzijds zal het zo ook niet verlopen. We zullen geen files van vrachtwagens krijgen.”