Douane Rotterdam vindt 256 kilo cocaïne tussen garnalen en flessen wijn kv

02 september 2020

22u36

Bron: ANP 0 De douane heeft in de haven van Rotterdam 256 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in twee verschillende containers, die afkomstig waren van een schip uit Ecuador, meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM).

De douane vond de drugs tijdens een controle. 210 kilo zat verstopt in een container met flessen wijn. 46 kilo was verborgen in een koelcontainer met bevroren garnalen.

Beide containers waren bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. "Het bedrijf lijkt niets met de drugssmokkel te maken te hebben", aldus het OM.