Douane onderschept tienduizenden flessen wodka van Kim Jong-un in Rotterdam Peter Winterman

26 februari 2019

03u42

Bron: AD 0 De douane heeft in de Rotterdamse haven een container met minimaal 90.000 flessen wodka voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn legerleiding onderschept. De container lag in een schip verstopt onder de romp van een vliegtuig.

Aan de vooravond van de top waarin Kim Jong-un de Amerikaanse president Trump spreekt, in de week waarin hij zijn bevolking op rantsoen zet, is de vondst van 3000 dozen met elk 30 flessen Russische wodka saillant. De douane nam de container afgelopen vrijdag in beslag, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De wodka was afkomstig uit Rusland.

Alarm

Uit een reconstructie door deze krant blijkt dat de douane in de Rotterdamse haven begin vorige week alarm sloeg over de container aan boord van het schip Nebula van de Chinese rederij Cosco Shipping. Van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bekend dat hij volop luxegoederen importeert, zoals televisies, kaas en champagne. Vanwege VN-sancties is er een wereldwijd verbod op de export van deze goederen naar het communistische land. Kim Jong-un probeert deze sancties te omzeilen.



“De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft Noord-Korea duidelijke sancties opgelegd, en het is belangrijk om die dan ook te handhaven”, zegt Nederlands minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel, op wiens aanwijzingen de container met wodka in beslag is genomen. “Ook de import van luxegoederen valt daaronder. Het is dus volkomen terecht dat de douane die container uiteindelijk van boord heeft gehaald.”

De Veiligheidsraad heeft Noord-Korea duidelijke sancties opgelegd, en het is belangrijk om die dan ook te handhaven Sigrid Kaag

Complimenten

Kaag is blij met de actie. “De afgelopen dagen is er goed samengewerkt om de container van het schip te krijgen. Complimenten aan iedereen die heeft meegewerkt, ook de rederij.”

Volgens Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden, is het van groot belang dat Nederland de lading niet heeft doorgelaten. De bevolking van Noord-Korea leeft op een voedselrantsoen van 300 gram per dag, zo bleek vorige week. Dat is nog maar de helft van wat het eerder was. “De wodka zou geveild moeten worden en de opbrengst daarvan zou naar Noord-Koreaanse vluchtelingen moeten gaan”, vindt Breuker.