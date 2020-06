Douane neemt halve ton cannabis in beslag langs Franse autoweg

09 juni 2020

De Franse douane heeft eind vorige week een halve ton cannabis in beslag genomen op een stopplaats langs een autoweg bij Metz. Het gaat om een grote drugsvangst in deze regio in het noordoosten van Frankrijk, zo heeft de douanedirectie van Nancy bekendgemaakt. De drugs lagen in een vrachtwagen met Spaanse nummerplaat.