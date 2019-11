Douane betrapt Russische vrouw met 2 kilogram goud in schoenen

05 november 2019

Bron: anp

Een Russische vrouw is bij een controlepost in Siberië betrapt met bijna 2 kilogram goud in haar schoenen. Volgens de lokale autoriteiten probeerde ze acht goudstaven met een totale waarde van zo'n 5 miljoen roebel (71.000 euro) over de Chinese grens te smokkelen. De vrouw viel op omdat ze op een vreemde manier liep.