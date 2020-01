Dortmund evacueert 14.000 inwoners voor opgraven van vier mogelijke bommen uit WOII IB KVDS

12 januari 2020

10u00

Bron: ANP 34 In de Duitse stad Dortmund is een grootscheepse evacuatie aan de gang. Zo’n 14.000 inwoners in het centrum moeten hun huis uit, omdat er later zondag wordt gegraven naar vier mogelijke bommen uit de Tweede Wereldoorlog.

Voor mensen die niet bij familie of vrienden terechtkunnen, is er een opvangruimte ingericht in een school. In de straten rond de mogelijke vindplaatsen zijn containerwanden neergezet. Het station is ook ontruimd. In de namiddag is er geen treinverkeer mogelijk.

Onschadelijk

Worden er inderdaad bommen gevonden, dan moeten die onschadelijk worden gemaakt. Hoe lang dat allemaal gaat duren kan het bestuur van Dortmund - de grootste stad in het Ruhrgebied - nog niet zeggen.





In een verklaring schrijft het stadsbestuur vier plaatsen te hebben gevonden waar niet-ontplofte bommen zouden kunnen liggen die door de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedropt. De vermoedens zijn gebaseerd op "afwijkingen" die tijdens bouwprojecten zijn ontdekt. "Alleen opgraven kan het bestaan van de bommen bevestigen'', aldus de stad. (lees hieronder verder)

Wie in een straal van 500 meter rond een van de verdachte plekken woont, moest om 8 uur zijn of haar huis verlaten. Zaterdag waren al tientallen patiënten uit twee ziekenhuizen geëvacueerd. Ook de bewoners van twee bejaardentehuizen zijn in veiligheid gebracht.

In Duitsland worden vaker niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Zo werden in 2017 65.000 mensen geëvacueerd in de grootste operatie in zijn soort sinds 1945, toen in Frankfurt een enorme Britse bom van 1,4 ton werd ontdekt.