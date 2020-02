Dorpje net over Franse grens verzuipt in Belgisch, illegaal gedumpt afval KV

24 februari 2020

19u23

Bron: RTL, Politico, Luxemburger Wort 56 In het Franse grensstadje Rédange dumpen trucks al maandenlang illegaal afval. Het vuilnis blijkt onder andere afkomstig uit het Antwerpse Brecht en brengt volgens burgemeester Daniel Cimarelli de drinkwatervoorziening voor het dorp in gevaar. De vuilnisbelt bevindt zich immers op amper 100 meter van een vijver die in verbinding staat met de Beler-rivier. Ook andere dorpjes net over de Franse grens zijn slachtoffer van de onfrisse praktijk.

De inwoners van Rédange zien de steeds groeiende vuilnisbelt, ondertussen al 200 ton zwaar en tientallen meters lang, met lede ogen aan. De dumptrucks komen vaak midden in de nacht toe en zijn volgeladen met alles, van huisvuil tot bouwpuin en oude wasmachines. Ook het naburige Haucourt-Moulaines is ondertussen de weinig trotse eigenaar van een 500 ton grote illegaal gedumpte afvalberg en in de nabijgelegen dorpjes Hayange, Hussigny en Audun-le-Tiche stelt zich hetzelfde probleem.

Twee Belgische bedrijven

Uit documenten die tussen het afval gevonden werden, blijkt dat sommige trucks van bijna 300 kilometer ver komen, uit het Antwerpse Brecht. In het kader van het onderzoek duiken de namen van twee Belgische transportfirma’s op: Mondial Services en Jost Group.



Jost Group, een Belgisch bedrijf met hoofdkantoor in Groothertogdom Luxemburg, heeft in een verklaring op haar website gereageerd op de zaak. Volgens Jost Group ligt het probleem bij Mondial Services, een afvalverwerker met hoofdzetel in Brussel die in oktober bij Jost Group aanklopte. Van Mondial Services is online echter zeer weinig informatie terug te vinden. Jost Group stelt dat het afval in opdracht van Mondial Services in de Franse dorpen werd gedumpt. Bovendien werden de chauffeurs bij aankomst opgewacht door een coördinator van Mondial Services die hen aanwees waar het vuilnis precies gestort mocht worden, zegt Véronique Hustin van Jost Group in de verklaring.

Verdachte zaakjes

De chauffeurs van Jost Group hadden zelf in de gaten dat het zaakje stonk en dat om twee redenen, aldus Hustin: de coördinator van Mondial Services verplichtte hen om veel sneller te werken dan normaal, en bovendien had een van de chauffeurs opgemerkt dat de gedumpte lading uit huisvuil bestond en niet uit bouwafval. Alle chauffeurs van Jost Group die verontrust waren door de praktijken hebben bovendien hun bezorgdheden overgemaakt aan de politie. Volgens Hustin werden ook andere transportbedrijven ingeschakeld door Mondial Services en zijn zij eveneens slachtoffer in deze zaak.

Het is niet de eerste keer dat Jost Group in opspraak komt. Sinds 2015 staan het bedrijf en enkele van zijn Roemeense en Slovaakse dochterondernemingen centraal in een onderzoek naar sociale dumping en mensenhandel.

Ook een derde bedrijf wordt met de ilegale afvaldumping in verband gebracht. Een chauffeur die in december werd ondervraagd door de politie verklaarde eveneens dat hij voor Mondial Services werkte, maar dat het afval afkomstig was van Snoeys Recyclage uit Brecht.

Dumping houdt aan

De beweringen van Hustin worden echter in twijfel getrokken. Burgemeester van Rédange Daniel Cimarelli vertelde eind januari aan RTL dat recente foto’s aantonen dat trucks van Jost Group nog steeds afval in hun contreien storten. Maffiapraktijken, zegt de burgemeester, die erop wijst dat de vrachtwagens zonder problemen de grens kunnen oversteken.

Zowel de lokale autoriteiten als de eigenaar van het domein in Rédange waar de afvalberg zich bevindt, hebben klacht ingediend. De gemeente beschikt niet over het geld of de subsidies om het afval zelf op te ruimen, zegt Cimarelli. De kosten zullen immers oplopen in de honderdduizenden euro’s, en het dorpje van nog geen duizend inwoners heeft dat budget niet. Bovendien is het domein te groot om volledig te omheinen. Het naburige Hayange heeft de kosten voor de verwijdering van het vuilnis wel op zich genomen.

Afvalsmokkel in de lift

“De voorbije twee jaar is de hoeveelheid afval die van over de grens komt echt explosief gestegen”, vertelde Thomas Daguin, hoofd van de douane van de Noord-Franse regio Lorraine, aan Politico. Traditioneel gezien zijn de Franse douanebeambten bij controles op zoek naar drugs of gesmokkelde sigaretten, maar ze komen steeds vaker trucks vol afval tegen. In 2017 maakten Daguins agenten melding van 7 ton afval dat illegaal Frankrijk werd binnengesmokkeld. Een jaar nadien was dat maar liefst 139 ton. De cijfers voor 2019 zijn nog niet beschikbaar, maar zullen volgens Daguin vermoedelijk de opwaartse trend bevestigen.