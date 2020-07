Dorpje in Italië verwelkomt eerste baby in 8 jaar, teller staat op 29 inwoners Michelle Desmet

21 juli 2020

16u57

Bron: The Guardian 6 Morterone, een klein pittoresk dorpje in Italië, is een inwoner rijker. Baby Denis kwam zondag ter wereld en, geloof het of niet, is de eerste baby die er geboren werd in maar liefst acht jaar.

Feest in Morterone, een bergachtig plekje in Lombardije, want de populatie stijgt er tot 29 inwoners. “Het is een waar feest voor de volledige gemeenschap”, vertelt Antonella Invernizzi, burgemeester van Morterone.

Blauwe strik aan de deur

De ouders van de kleine Denis, Matteo en Sara, deden de aankondiging op traditionele wijze: een blauwe of roze strikje aan de voordeur. “Het is de eerste keer dat er zo'n strik verschijnt in het dorp sinds 2012, toen verwelkomden we er een meisje”.

Verder vertelde de kersverse moeder dat er een klein corona-proof feestje op de planning staat eens ze terug thuis is: “We zullen iedereen met open armen ontvangen”.

“Vreugde voor ons allemaal”

Morterone is het kleinste dorpje in Italië betreft het aantal inwoners. De populatie daalde eerder dit jaar naar 28 toen burgemeester Invernizzi haar vader verloor. “Nu zijn het er terug 29. Een baby is een vreugde voor ons allemaal”.



