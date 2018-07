Dorpen geëvacueerd door grote bosbranden in Zweden SVM

19 juli 2018

14u22

Bron: Belga 1 In Zweden zijn grote bosbranden als gevolg van de zomerhitte volledig buiten controle geraakt. Meer dan veertig branden woeden in de bossen over het hele land. Tijdelijk waren er zelfs meer dan tachtig kleinere en grote branden.

Vorige nacht werden hele dorpen geëvacueerd, andere lopen volgens de Zweedse radio acuut gevaar. Omdat het al weken niet meer geregend heeft en het erg droog is in Zweden verspreidt het vuur zich momenteel erg snel. Gisteren had de Zweedse weerdienst voor de komende vijf dagen nog bijkomende hittewaarschuwingen afgekondigd.

Het dorp Kårböle -zo'n 380 kilometer ten noorden van Stockholm- is inmiddels langs drie zijden door een vlammenzee ingesloten. In slechts enkele uren was het brandende gebied verdubbeld, aldus een woordvoerder van de hulpdiensten. Daarop werden de bewoners in veiligheid gebracht. Een andere brand zo'n 100 kilometer zuidelijker heeft zich sinds woensdagnamiddag tot het viervoudige uitgebreid.

Blusvliegtuigen

De autoriteiten hadden om hulp uit andere landen gevraagd. Italië en Frankrijk stuurden blusvliegtuigen en Noorwegen een helikopter. Er zijn zo veel brandweerlieden uit het buitenland meegekomen dat de speciale vliegtuigen van zonsopgang tot zonsondergang kunnen ingezet worden.

In scheervlucht vliegen de gele toestellen over de Zweedse meren. De tanks kunnen per keer 6.000 liter water meenemen, dat wordt dan gedropt boven de brandhaarden die via drones gedetecteerd worden.

Granaat ontploft

De ongewone zomerhitte zorgt niet alleen voor problemen in de Zweedse bossen. Ook in Noorwegen en Finland brandt het. Op een Zweeds militair oefenterrein op een 50-tal kilometer van de Noorse grens werd het wegens de branden in de omgeving zelfs zo heet dat een granaat ongecontroleerd ontplofte.

De bosbranden zetten ook de Zweedse regering steeds meer onder druk. De conservatieve christendemocraten uit de oppositie verwijten de regering dat Zweden niet over eigen blusvliegtuigen beschikt, terwijl het land voor zeventig procent uit bossen bestaat. En mogelijk moeten de zwaarste branden nog volgen. Vandaag zal premier Stefan Löfven alvast een bezoek brengen aan een van de crisisgebieden.