Dorpelingen lynchen toerist in Peru omdat ze hem ervan verdenken medicijnvrouw te hebben vermoord KVE

23 april 2018

11u47

Bron: The Guardian, ANP 2 Een 41-jarige Canadees is in een indianendorp in het oosten van Peru gelyncht na de moord op een plaatselijke medicijnvrouw, Olivia Arévalo. De 81-jarige vrouw, die ook al jarenlang de rechten van het Shipibo-Konibo volk verdedigde, werd afgelopen donderdag met een vuurwapen vermoord in de plaats Victoria Grande.

In het weekend keerden dorpelingen zich tegen de Canadees Sebastian Woodroffe die naar de streek was gekomen om meer te weten te komen over natuurgenezing en dus ook geregeld bij Arévalo over de vloer kwam.

Een Peruaanse minister had zich laten ontvallen dat een buitenlander verdacht werd van betrokkenheid bij de moord. Maar de politie nam daar nadien afstand van.

Ondertussen was het kwaad echter al geschied. De politie heeft het lijk van de Canadees in een graf vlakbij het huis van de medicijnvrouw aangetroffen. Ze zoekt nu de daders van de lynchpartij. Dat hoeft geen moeilijke klus te zijn, want het lynchen is door omstanders gefilmd en door Peruaanse media verspreid.

Speurders laten alle pistes open wat betreft de moord op de medicijnvrouw. De dood van Arévalo is er een in een lange rij van onopgeloste moorden op activisten die herhaaldelijk werden bedreigd vanwege hun inzet voor de rechten van de inheemse bevolking.

