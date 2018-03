Doorzichtige rugzakken verplicht op school in Florida Buitenlandredactie & TTR

23 maart 2018

05u59

Bron: AD.nl 0 Op de school in Parkland in de Amerikaanse staat Florida waar een oud-leerling onlangs 17 leerlingen doodde en 17 anderen verwondde tijdens een schietpartij, moeten leerlingen nu verplicht doorzichtige rugzakken dragen. De school kondigde dat aan nadat twee leerlingen waren betrapt met messen.

Volgens The New York Times werd de broer van de schutter ook onlangs betrapt op het terrein van de school. Hij werd gearresteerd. Na het incident hielden sommige ouders hun kinderen thuis. De veiligheid van de school wordt door de incidenten in twijfel getrokken, schrijft de krant.

Ouders kregen een brief op de mat waarin een nieuwe veiligheidsmaatregel wordt uitgelegd. Leerlingen die zich geen doorzichtige rugzak kunnen veroorloven, krijgen er gratis één van de school. Ook moeten ze ten allen tijde speciale ID-kaarten bij zich hebben. Tot slot overweegt de school de plaatsing van metaaldetectoren.