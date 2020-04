Doortastend leiderschap gekoppeld aan degelijke wetenschap: zo temde Nieuw-Zeeland het coronavirus Joeri Vlemings

Bron: CNN, BBC 0 Enkele landen lijken inmiddels het nieuwe coronavirus min of meer onder controle te hebben. Covid-19 brak uit eind vorig jaar in China en daar is vandaag het aantal nieuwe besmettingen erg laag. Nog in Azië doen ook Thailand en Zuid-Korea het goed. Dichter bij huis noteren Slowakije, Slovenië en Tsjechië nog amper nieuwe gevallen. Aan de andere kant van de wereld is er dan weer lof voor Australië, maar toch vooral voor Nieuw-Zeeland, dat snel en doortastend ingreep op basis van wetenschappelijke data.

In Azië rapporteren naast China (plus zes) ook Thailand en Zuid-Korea respectievelijk nog maar zeven en veertien nieuwe besmettingen de afgelopen 24 uur. Hongkong noteert vandaag zelfs voor de derde dag op rij geen enkel nieuw Covid-19-geval. De flinke Europese leerlingen zijn dan weer Kroatië, Slovenië, Tsjechië en Slowakije, met respectievelijk negen en zes (op 27 april meegedeeld), en vier en drie (vandaag meegedeeld) bijkomende coronabesmettingen.

Maar ook onze tegenvoeters boeken mooie successen met hun aanpak van de Covid-19-epidemie in hun land. Australië kreeg er in 24 uur nog slechts elf besmettingen bij. Buureiland Nieuw-Zeeland doet nóg beter met amper drie nieuwe Covid-19-gevallen het afgelopen etmaal. Daar heet het zelfs dat het virus “uitgeschakeld” is. Al blijft premier Jacinda Ardern voorzichtig: “We zijn er nog niet helemaal”.

Strenge aanpak

De 39-jarige populaire Jacinda Ardern kreeg in het verleden al bloemetjes toegeworpen voor haar empathische leiderschap na de racistische aanslagen in Christchurch in maart vorig jaar. Vandaag wordt ze opnieuw bejubeld voor haar aanpak van het coronavirus in Nieuw-Zeeland. Die is streng, maar haalt wel de verhoopte resultaten: gisteren kwam er maar één nieuw coronageval bij, vandaag amper drie. Officieel zijn er 1.472 besmettingen geteld; dat zijn zowel bevestigde als waarschijnlijke gevallen. Maar liefst 82 procent daarvan, 1.214 patiënten, genas. De dodentol staat op slechts negentien. Nieuw-Zeeland weet ook precies waar de infecties vandaan komen, behalve dan van één besmette persoon sinds 1 april.

Het risiconiveau zakte gisteren van vier naar drie, wat nog altijd hoog is, maar toch een versoepeling inhoudt van de lockdown. Zo’n 400.000 bijkomende Kiwi’s mogen weer aan het werk. Zo draait volgens Ardern 75 procent van de economie weer. “We openen de economie, maar we openen niet het sociale leven van de mensen”, zei Ardern gisteren op de dagelijkse briefing van de regering. Op 11 mei wordt de toestand opnieuw geëvalueerd.

Succesvol

Waaraan dankt Nieuw-Zeeland het succes? De Kiwi’s hebben natuurlijk het voordeel van een uitgestrekt eiland te zijn met net geen vijf miljoen inwoners op een oppervlakte van 268.000 km². Ter vergelijking: in ons land leven 11.580.852 Belgen op 30.528 km². Nog een verschil met België is dat Nieuw-Zeeland centraal geregeerd wordt en dus geen rekening moet houden met de verschillende meningen van deelstaten. Het eiland kent ook relatief weinig luchtverkeer. Al die zaken hebben Nieuw-Zeeland ongetwijfeld geholpen in de efficiënte aanpak van Covid-19. Maar de premier maakte ook al snel gedurfde en verregaande keuzes.

Op 14 maart maakte Ardern bekend dat al wie het land inkwam, verplicht twee weken in zelfquarantaine moest. Dat was op dat moment wereldwijd een van de strengste grensmaatregelen. Nieuw-Zeeland had toen amper zes bevestigde gevallen. Vijf dagen later mochten buitenlanders het land niet meer in. Op dat moment waren er 28 bevestigde coronagevallen in Nieuw-Zeeland. Op 23 maart steeg dat aantal naar 102 (met nog geen enkele dode) en kondigde Ardern de lockdown aan. Drie dagen later werden stranden, speeltuinen, kantoren en scholen gesloten. Ook cafés en restaurants gingen dicht, zelfs voor afhaal- en aan-huis-bestellingen. Een van de redenen waarom Ardern meteen zo doortastend ingreep, was omdat Nieuw-Zeeland relatief weinig intensive care-bedden heeft en modellen meer dan 1.000 infecties per dag voorspelden. De premier bleef ook nadien voorzichtig en bouwde de maatregelen erg traag af. Zelfs toen de dalende trend duidelijk was, verlengde Ardern ze nog eens met vijf dagen.

Een tweede pijler van het Nieuw-Zeelandse succes is het testen en opsporen van mogelijk besmette personen - de fameuze contact tracing waarop ook ons land fel wil inzetten. Vandaag is de testcapaciteit in Nieuw-Zeeland opgevoerd tot 8.000 tests per dag. Het totale aantal tests staat op 126.066, voor 4.822.233 inwoners. Ter vergelijking: het Britse bevolkingsaantal is dertien keer groter en het Verenigd Koninkrijk voerde tot nu toe 719.910 tests uit, of nog geen zes keer meer dan Nieuw-Zeeland. Slechts 1 procent van de tests in Nieuw-Zeeland komt terug met een positief resultaat. Bovendien is het reproductiegetal tijdens de lockdown gedaald tot 0,4. Dat betekent dat één besmette Kiwi gemiddeld nog geen halve andere persoon infecteert en dat de verspreiding van het virus daarmee een halt is toegeroepen. Bij het uitbreken van de epidemie gaan wetenschappers uit van een reproductiegetal rond de 2,5.

Wetenschap

Naast het geprezen leiderschap van Jacinda Ardern en het veelvuldige testen speelt ook de wetenschap een cruciale rol. Ardern wordt op dat vlak bijgestaan door Ashley Bloomfield, directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid. Bloomfield is arts en gespecialiseerd in volksgeneeskunde. “In Nieuw-Zeeland zien we een prachtige link tussen degelijke wetenschap en briljant leiderschap, en de twee samen zijn volgens mij echt heel efficiënt”, zei Michael Baker van de Otago University eerder deze maand daarover. “Ik ben echt teleurgesteld dat landen die veel meer en absoluut de beste wetenschappelijke bronnen ter wereld hebben - namelijk de VS en het VK, en veel landen in Europa - het niet beter hebben gedaan dan landen als Nieuw-Zeeland met beperkte middelen.”

Ondanks de succesvolle strijd tegen het coronavirus wordt Nieuw-Zeelanders tot op vandaag nog altijd gevraagd binnen te blijven en zich zeker niet buiten hun silo te begeven. “Niveau 3 betekent géén terugkeer naar ons leven van vóór Covid-19", zei Ardern gisteren. “Die dag komt wel, maar nu nog niet.” De meeste kinderen gaan nog niet naar school, winkelcentra blijven gesloten, net als de landsgrenzen.

Ardern is zich ervan bewust dat het gevecht nog zal doorgaan tot er een vaccin gevonden is én dat de economie van het land zwaar getroffen is. Het belangrijkste exportproduct is toerisme en dat ligt voorlopig, zoals in de rest van de wereld, compleet stil.

