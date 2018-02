Doorbraak in zaak-Maëlys? "Hoofdverdachte wil tonen waar hij haar begraven heeft" Sven Van Malderen/FT

14 februari 2018

16u16

Bron: BFM TV, France Info 0 Komt er binnenkort een doorbraak in de zaak van de vermiste Maëlys De Araujo? Hoofdverdachte Nordahl Lelandais werd vandaag op zijn vraag naar Saint-Franc gebracht, een piepklein Frans dorp op een boogscheut van de plek waar het negenjarige meisje spoorloos verdween. Volgens BFM TV zou de man de locatie willen tonen waar hij haar lichaam begraven heeft. "Hij wil ter plaatse dingen verduidelijken", weet ook RTL. France Info voegt er nog aan toe dat bloedsporen in zijn wagen de doorslag gaven, daarom zou hij nu open kaart willen spelen. Speurders hoeden zich echter voor al te voorbarige conclusies.

Disparition de #Maëlys: quels sont les moyens déployés pic.twitter.com/4vry0f7wrb BFMTV(@ BFMTV) link

De vermoedelijke dader zou twee uur uitgetrokken hebben om alle sporen in zijn wagen te wissen. Toch werd op het dashboard DNA-materiaal van het meisje aangetroffen. De man gaf daarop toe dat Maëlys "heel korte tijd" in zijn auto gezeten had. Het voertuig werd tien dagen geleden nog een tweede keer onderzocht, nu tot op het bot. De bloedsporen die daarbij in de koffer gevonden werden, brachten hem nog meer in het nauw. Volgens BFM TV zijn ze wel degelijk van Maëlys.

Lelandais kwam in de late voormiddag onder zware bewaking aan in Pont-de-Beauvoisin, de plek waar het meisje verdween. Vandaar trok het konvooi richting Domessin, de woonplaats van de voormalige beroepsmilitair en zijn ouders. Tot slot stond een moeilijk te bereiken locatie in Saint-Franc op het programma. "Dit gebeurde op zijn initiatief", laat een bron dicht bij het onderzoek weten. Een persconferentie die later vandaag op het programma staat, moet daaromtrent meer duidelijkheid brengen.

Gezocht in kloven, bossen en meren

Het is intussen al meer dan vijf maanden geleden dat Maëlys spoorloos verdween. Het kind woonde samen met haar ouders, nonkel en zus een huwelijksfeest bij op 26 augustus in Pont-de-Beauvoisin, in het departement Isère. Rond 3 uur 's nachts -toen mama en papa een kijkje wilden nemen- bleek het kind plots verdwenen. Dagen- en wekenlang werd gezocht in kloven, bossen, meren en huizen. Zonder een spoor. Uiteindelijk werd één man aangehouden. Lelandais zit tot de dag van vandaag in de gevangenis en werd officieel in verdenking gesteld van moord. Een bekentenis afleggen deed hij al die tijd niet.

Nochtans zijn er genoeg aanwijzingen: speurhonden vonden op de parking van de feestzaal DNA-sporen van het meisje, net als in de auto van de verdachte. Hoe die daar terechtkwamen, kon de man in eerste instantie niet verklaren. Ook camerabeelden waarop een schim te zien is op de passagiersstoel van zijn wagen wezen in zijn richting. En waarom verliet de verdachte die bewuste avond anders meermaals het feest?

Naam valt in twee andere dossiers

Zijn naam viel intussen ook in twee andere dossiers. In de nacht van 11 op 12 april verdween de jonge Franse militair Arthur Noyer (24) na een avondje stappen met vrienden. Hij wilde te voet naar de kazerne terugkeren, maar kwam daar nooit aan. De gsm's van beide mannen gaven in dezelfde buurt en op hetzelfde tijdstip een signaal, wat erop wijst dat de twee elkaar die nacht moeten gezien hebben. Speurders ontdekten ook dat Lelandais enkele dagen later op zijn computer opgezocht had hoe hij een lichaam moest laten verdwijnen.

Lelandais werd ook verhoord over de verdwijning van Adrien Mourialmé, een 24-jarige uit Namen. Hij trok deze zomer voor drie maanden naar Frankrijk, waar hij werkte in een restaurant. Op 5 juli was er plots geen teken van leven meer. Nochtans had de jongeman dagelijks contact met z'n moeder. "Plots was er die radiostilte", zei ze eerder in een interview. "Hij vertelde me elke dag dat het goed ging met hem. Het was niet altijd even aangenaam om te werken in dat restaurant, maar hij was er in de eerste plaats om geld te verdienen."

Seriemoordenaar?

Adrien was gepassioneerd door koken en had de droom om beroepshalve koekjes te bakken. "Hij zocht geld voor het project. En dus trok hij naar een hotel-restaurant in de buurt van Annecy." Omdat ze haar zoon al een paar dagen niet gehoord had, belde ze het hotel. Zijn kamer lag er onaangeroerd bij. Slechts enkele kledingstukken, een paar sneakers en een rugzak ontbraken. Sinds die dag in juli werden er geen verrichtingen meer gedaan met zijn bankkaart en gaf ook zijn gsm geen signaal.

De Franse speurders houden er rekening mee dat ze met een seriemoordenaar te maken hebben. Daarom werden nog meer onopgeloste dossiers uit het verleden opgerakeld, denk maar aan de drie famlieleden die in 2012 doodgeschoten werden op een afgelegen bergweg in Chevaline. Ook een passerende Franse fietser moest de tragedie toen met zijn leven bekopen. Volgens 'France Info' werden ook de dossiers over de verdwijning van twee mannen in de Haute-Savoie van onder het stof gehaald.