Doorbraak in onderzoek naar vermiste Vlaming: twee Nederlandse vrouwen (18 en 39) opgepakt

05 oktober 2019

11u07

Bron: BN De Stem 26 Twee vrouwen van 18 en 39 jaar zijn vandaag opgepakt in het Nederlandse Steenbergen. De arrestaties kaderen in het onderzoek naar de verdwijning van de 56-jarige Belg Johan Van Der Heyden.

Van Der Heyden werd op zondag 2 juni voor het laatst gezien. De 56-jarige loodgieter verliet die dag rond 20.30 uur zijn woning in Lint, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor van de man. De aanhouding van de twee Nederlandse vrouwen gebeurde in samenwerking met de Belgische politie. Een woning en een loods in Steenbergen, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, worden door de politie onderzocht. De Nederlandse politie zegt nauw samen te werken met hun collega’s in België.



