Doorbraak in onderzoek naar vermiste Vlaming: “Nederlandse moeder en dochter opgepakt” Antwerps parket: “Aanwijzingen van gewelddadig overlijden” Noëlle van den Berg HAA

05 oktober 2019

16u52

Bron: BN De Stem 64 Twee vrouwen van 18 en 39 jaar zijn vandaag opgepakt in het Nederlandse Steenbergen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 56-jarige Belg Johan Van Der Heyden in juni. Momenteel is een uitgebreid sporenonderzoek aan de gang in een loods en een woonwagenpark in Steenbergen. Volgens het Antwerps parket zijn er aanwijzingen van een gewelddadig overlijden.

Johan Van Der Heyden werd op zondag 2 juni voor het laatst gezien. De 56-jarige loodgieter verliet die dag rond 20.30 uur in een witte bestelwagen zijn woning in Lint, in de provincie Antwerpen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de man.

Tijdens het onderzoek van de Belgische politie, kwamen verschillende zaken in Nederland aan het licht. Een Nederlands rechercheteam werd ingeschakeld, waarna de twee vrouwen in Steenbergen werden aangehouden. Het duo wordt op dit moment in Nederland verhoord. De link tussen de vrouwen is officieel nog niet duidelijk, maar volgens een betrouwbare bron gaat het om een moeder en haar dochter, meldt de lokale nieuwssite BN De Stem.



Hun woonwagen en een aangrenzende loods worden al de hele dag minutieus met alle mogelijk middelen onderzocht. Een Belgisch forensisch team en een ploeg van de cel vermiste personen nemen deel aan het onderzoek. Er zouden aanwijzingen zijn van een gewelddadig overlijden, meldt het Antwerpse parket. Eerder liet een Nederlandse politiewoordvoerder al weten dat er rekening gehouden wordt met een ernstig misdrijf.

Journalisten die de verdwijningszaak van dichtbij volgen, vermoeden dat de loodgieter al geruime tijd dood is. Ze weten dat de vermiste man vanuit zijn woonplaats Lint, regelmatig in Nederland ging werken. Johan Van Der Heyden en zijn witte Peugeot-klusbus zouden het laatst gezien zijn in de omgeving van Den Bosch en Eindhoven.