Doorbraak in onderzoek naar moord op Franse jogster? Echtgenoot (34) van vermoorde jonge vrouw (29) opgepakt HA

29 januari 2018

11u24

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar de moord op de Franse jogster Alexia Daval is vanochtend de echtgenoot van het slachtoffer opgepakt in zijn woning in Gray. Dat melden Franse media.

De 29-jarige Alexia Daval verdween vorig jaar terwijl ze was gaan joggen. Enkele dagen later werd haar verkoolde lichaam teruggevonden onder struiken in een bos, ver van de plaats waar Alexia normaal ging lopen. Uit de eerste resultaten bleek dat de vrouw was gewurgd. Er zouden geen sporen van verkrachting zijn gevonden.

De 34-jarige man van het slachtoffer is vanochtend gearresteerd en in hechtenis genomen, bevestigt procureur Edwige Roux-Morizot aan Franse media. In de woning van het koppel in Gray (Haute-Saône), in het oosten van Frankrijk, vindt momenteel een huiszoeking plaats.

