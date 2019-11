Doorbraak in onderzoek bomaanslag op Maltese journaliste: "Tussenpersoon opgepakt” mvdb

19 november 2019

09u03

Bron: ANP - Reuters 0 De autoriteiten op Malta hebben mogelijk een doorbraak geboekt in het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia. Een bron binnen de politie bevestigt dat een man is opgepakt die een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij het voorbereiden van de aanslag.

Het zou gaan om de tussenpersoon tussen het brein achter de aanslag op de journaliste en degenen die de moord daadwerkelijk uitvoerden. De krant The Times of Malta bericht dat de regering overweegt de verdachte amnestie aan te bieden in ruil voor zijn medewerking.



Onderzoeksjournaliste Galizia hield een blog bij over corruptie in de eilandenstaat. Een autobom maakte in 2017 een einde aan haar leven. Dat leidde tot geschokte reacties. De vermeende tussenpersoon zou volgens de krant zijn opgepakt toen de autoriteiten optraden tegen een groep die zich bezighield met witwassen.



Het Openbaar Ministerie heeft in juli drie mannen in staat van beschuldiging gesteld. Hen wordt moord met voorbedachten rade tenlaste gelegd. Ook zijn ze aangeklaagd voor het in bezit hebben en tot ontploffing brengen van explosieven.