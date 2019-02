Doorbraak in bijna 40 jaar oude verdwijningszaak: partner van vermiste vrouw beschuldigd van moord ttr

23 februari 2019

08u54

Bron: Daily Mail, Fox News 0 De Amerikaanse politie uit de staat Wisconsin heeft een doorbraak bereikt in de zaak rond de mysterieuze verdwijning van Dona Bayerl, de 38-jarige vrouw van wie sinds 1979 elk spoor ontbreekt na een slaande ruzie met haar man John Bayerl. Na bijna veertig jaar bereikten de speurders naar eigen zeggen een doorbraak in het onderzoek. Alles zou erop wijzen dat John achter de verdwijning zit. De intussen 78-jarige man wordt beschuldigd van moord op zijn vrouw Dona.

Toen Dona Bayerl op 6 mei 1979 niet terugkeerde naar huis, belde haar man John Bayerl de politie. John vertelde dat Dona wegreed na een hevige ruzie over een kapotte televisie. Ze hadden wel vaker hevige discussies, maar John geloofde dat Dona wel zou bedaren en uiteindelijk terug naar huis zou komen. Dat deed ze immers elke keer, zo vertelde de man aan de agenten. Deze keer was het echter anders: Dona bleef weg.

Vrienden, familie en collega’s van de vermiste vrouw werden ondervraagd door de politie, maar niemand wist waar ze zou kunnen zijn. Dona’s zus, Joan Bourgeois, vertelde de politie dat Dona haar drie kinderen nooit zou achterlaten. Bovendien merkte Joan iets vreemds op aan John. “Hij leek niet echt bezorgd. Ik vond dat hij zich verdacht gedroeg. Hij was voortdurend aan het schoonmaken. Muren, meubels, … alles”, verklaarde Joan aan de politie.

Speurders doorzochten de woning van het gezin Bayerl en vonden bloedsporen op de muren van de garage en in de kelder. John verklaarde dat hij zich tijdens een klusje in de kelder in zijn vinger had gesneden. Op de vraag waar de bloedsporen in de garage vandaan kwamen, kon de man geen antwoord geven.

Affaire

John beschouwde zichzelf als “een goede echtgenoot”, maar uit onderzoek bleek dat hij een affaire had met Diane, een serveerster die in een café in de buurt werkte. Daarnaast was hij vaak agressief. De jongste dochter, Jodie, vertelde tijdens een verhoor uitgebreid over de talrijke keren dat ze haar moeder met een bebloed gezicht op de grond vond. Ook de ex-vrouw van John, Agnes Pascavis, bevestigde dat de man gewelddadig was. “Hij probeerde me meermaals te wurgen”, zei ze.

Toen de politie John confronteerde met deze beschuldigingen, benadrukte hij dat hij zijn vrouw “nooit iets zou aandoen”. “Jullie kunnen me van niets beschuldigen, behalve van het feit dat ik niet altijd een even goede partner was”, klonk het. Speurders hadden onvoldoende bewijs om John te arresteren en lieten de man vrij na verhoor.

De zoektocht naar de vermiste Dona ging verder. Jarenlang zochten speurders naar de verdwenen dertiger, maar tevergeefs.

Doorbraak

Bijna veertig jaar na de mysterieuze verdwijning arresteerden speurders vorige week John Bayerl. Hij wordt beschuldigd van moord. Volgens de politie van Wisconsin zijn er “voldoende aanwijzingen” dat John zijn vrouw vermoordde. Wat precies tot deze doorbraak heeft geleid, wil de politie voorlopig niet kwijt om het onderzoek niet te schaden.

John Bayerl zit momenteel in de cel. Op 28 februari vindt een hoorzitting plaats.