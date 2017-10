Door zware crisis getroffen Venezuela krijgt nieuwe minister voor Economie ib

Bron: Belga 0 REUTERS De Venezolaanse president Nicolas Maduro. De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een nieuwe minister van Economie en een nieuwe voorzitter van de centrale bank aangeduid. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd decreet. Het gaat om twee belangrijke posten in het door een zware economische crisis getroffen land in Zuid-Amerika.

Maduro benoemt Simon Zerpa, de financiële directeur van het staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA), tot nieuwe minister van Economie en Financiën. Zerpa komt voor op de lijst van dertien Venezolaanse regeringsfunctionarissen tegen wie de Verenigde Staten op 26 juli sancties hebben uitgevaardigd wegens aantasting van de democratie of medeplichtigheid aan gewelddaden en corruptie. Het is niet duidelijk of Zerpa zijn functie als CFO bij PDVSA zal opgeven.

Grondwetgevende vergadering

Zerpa vervangt Roman Lobo, die sinds januari de economieminister van Venezuela was. Lobo verkast naar de Venezolaanse centrale bank waar hij op zijn beurt Ricardo Sanguino vervangt. Zijn benoeming als voorzitter werd officieel bevestigd door de grondwetgevende vergadering, die begin augustus werd geïnstalleerd door Maduro en als bovengeschikt staatsorgaan de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement heeft overgenomen.

Zware economische crisis

Venezuela verkeert momenteel in een zware economische crisis met onder meer een groot tekort aan voedsel en geneesmiddelen. De inflatie voor dit jaar wordt op 1.400 procent geschat. Het IMF voorspelt voor volgend jaar zelfs een torenhoge inflatie van 2.349 procent.