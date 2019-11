Door Spanje gezochte Catalaanse politica geeft zich aan bij Schotse politie TT

14 november 2019

14u50

Bron: ANP 0 De voormalige Catalaanse minister Clara Ponsati wordt deze namiddag ondervraagd in het Schotse Edinburgh. Ze werd gezocht door de Spaanse autoriteiten en leefde in zelfopgelegde ballingschap. De 62-jarige Ponsati, die zich in 2017 met andere separatisten wilde afscheiden van Spanje, meldde zichzelf bij het politiebureau. Haar advocaat, Aamer Anwar, zegt dat ze het Spaanse uitleveringsverzoek zal aanvechten.

Het Spaanse Hooggerechtshof activeerde eerder deze maand een Europees aanhoudingsbevel voor Lluis Puig, Toni Comin en Clara Ponsati. Zij vluchtten naar het buitenland na deelname aan een mislukte Catalaanse afscheidingspoging in 2017.

Tegen Ponsati, professor Economie aan de Universiteit van St. Andrews, lopen aanklachten die variëren van opruiing tot misbruik van openbare middelen. Ponsati was minister van Onderwijs in de Catalaanse regering op het moment van het referendum van 2017 en heeft ook in België in ballingschap geleefd. Bij een veroordeling kan ze tot vijftien jaar gevangenis krijgen.

“We vinden dit misbruik van de overleveringsprocedure. We vinden dit misbruik van het Europese Aanhoudingsbevel”, zei de advocaat, nadat Ponsati was aangekomen in het politiebureau van St. Leonards in Edinburgh. Vorige week was een aanhoudingsbevel tegen haar uitgevaardigd. Later vandaag wordt een borgzitting verwacht.

In oktober werden negen andere Catalaanse leiders veroordeeld voor vergelijkbare aanklachten tot gevangenisstraffen van dertien jaar. Ook tegen ex-premier Carles Puigdemont, die in België verblijft, is een nieuw aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Het gerecht in ons land beslist daar midden december over.

