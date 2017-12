Door Saoedi-Arabië geleide coalitie doodt in Jemen 109 burgers TT

In Jemen zijn dinsdag op één dag alleen al 68 burgers omgekomen bij twee luchtraids door de door Saoedi-Arabië geleide coalitie tegen de Houthi-rebellen. Dit hebben de VN donderdag bekendgemaakt. De voorbije tien dagen kostten luchtbombardementen van de Golf-coalitie zeker 109 Jemenitische burgers het leven.

Een eerste aanval trof een heel druk bezochte en populaire markt in de zuidwestelijke provincie Taiz. Volgens humanitair coordinator van de VN Jamie McGoldrick verloren daar 54 burgers het leven, onder wie acht kinderen.

Een tweede bombardement doodde in de provincie Hodeida veertien mensen van eenzelfde familie.

McGoldrick omschreef het conflict in Jemen, inmiddels uitgedeind tot een regionale oorlog, als "futiel en absurd".

Het conflict in Jemen heeft al minstens 10.000 doden geëist, vermoedelijk veel meer, want voormeld cijfer dateert van augustus 2016 en is intussen niet meer ge-updatet.

In Jemen woedt een epidemie van cholera die al één miljoen mensen heeft getroffen. Voorts dreigt voor acht miljoen mensen, eenderde van de bevolking, de hongersnood, veroorzaakt door de Saoedische economische blokkade van het land. Het Internationale Rode Kruis (ICRC) stipt voorts het gebrek aan proper water, brandstof en gezondheidszorg aan.

