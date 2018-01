Door Saoedi-Arabië geleide coalitie belooft miljardensteun aan Jemen kv

22 januari 2018

17u42

Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten in de strijd tegen de Houthi-rebellen in Jemen hebben vandaag dat land voor 1,5 miljard dollar hulp toegezegd.

Na een vergadering in Riyad van de leden van het bondgenootschap zei de alliantie dat het meeste geld van het hulppakket, 420 miljoen dollar, naar betere voedselvoorziening zal gaan. Andere domeinen zijn gezondheid en onderwijs.

Er komen zeventien nieuwe corridors over het land en een luchtbrug om hulp in het door oorlog geteisterde land te brengen.

Regering vs. Houthi's

Als één van de armste Arabische landen is Jemen in de greep van een machtsstrijd tussen de door Iran gesteunde Houthi's en de sinds eind 2014 door Riyad gesteunde regering.

Het conflict werd in maart 2015 intenser toen de rebellen oprukten naar Aden, de tijdelijke zetel van de regering. Saoedi-Arabië en soennitische bondgenoten zetten een campagne vanuit de lucht tegen de sjiitische groep in Jemen op stapel.

Vorige week kondigde de Saoedische koning Salman een storting van twee miljard dollar aan de centrale bank van Jemen aan in verband met de labiele koers van de lokale munt.

De Houthi's hebben de alliantie er meermaals van beschuldigd burgers als doelwit te nemen in gebieden die de rebellen controleren. Doorgaans ontkent Ryad dat zijn aanvallen burgers als doelwit had.

Volgens de VN heeft het conflict sinds maart 2015 aan 5.600 burgers het leven gekost en zijn er 9.100 gewond geraakt.

Uitbraak difterie

In Jemen woedt ook een humanitaire catastrofe. Bij de zwaarste uitbraak van difterie in 30 jaar zijn minstens 52 mensen gestorven en zijn meer dan 700 gevallen van mogelijke infectie geregistreerd, dat deelde de hulporganisatie Save the Children vandaag mee. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Dat aantal zal wellicht nog stijgen, indien de Saoedische coalitie de levering van medische hulpgoederen aan het land blijft verhinderen. De humanitaire situatie in Jemen is na jarenlange gevechten desastreus. Ook epidemieën als cholera breiden zich snel uit. Het aantal besmette gevallen is boven het miljoen uitgestegen.