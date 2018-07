Door politie gedode automobilist (22) in Nantes werd gezocht voor overvallen



04 juli 2018

De jonge automobilist (22) die gisteravond bij een controle probeerde weg te vluchten en door de Franse politie werd doodgeschoten in de stad Nantes, werd gezocht voor verschillende overvallen. In juni 2017 werd een aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd, maakte de plaatselijke procureur Pierre Sennès deze ochtend bekend. De afgelopen nacht zorgde het overlijden voor hevige rellen in de stad.