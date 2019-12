Door ons land gezochte drugsdealer met luxewagen opgepakt in Spanje HR

19 december 2019

22u26

Bron: La Vanguardia, Europa Sur, Andalucia Informacion 3 Drugs De Spaanse politie heeft opnieuw een door ons land gezochte drugscrimineel geklist. De man (39) liep in Tarifa tegen de lamp bij het verlaten van een veerboot die uit Marokko kwam.

De 39-jarige drugsdealer, met de Nederlandse nationaliteit, zat zondag in een luxewagen en probeerde in de meest zuidelijke stad van het land met de grote stroom passagiers vanuit Marokko mee Spanje binnen te raken, zo melden Spaanse media.



Hij werd er echter uitgepikt voor een controle en toen bleek dat een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd tegen hem. Hij werd door ons land gezocht voor drugshandel, maar ook door Staatsveiligheid. Hij werd opgepakt en zal wellicht uitgeleverd worden aan ons land.

Ook vorige week pakte de Spaanse politie uit met de arrestatie van een drugsdealer die door ons land werd gezocht. De Belg B.B. (39) zou in ons land maximaal 20 jaar cel riskeren, zo meldde de Spaanse politie toen. Hij zou aan het hoofd gestaan hebben van een bende die internationaal drugs verkocht.