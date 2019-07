Door Noord-Korea vastgehouden Russische vissersboot is vrijgegeven jv

28 juli 2019

09u31

Bron: dpa 0 De Russische vissersboot die vorige week werd vastgehouden door Noord-Korea is vrijgegeven. Dat meldt de Russische ambassade op haar officiële Facebook-pagina.

De Noord-Koreaanse kustwacht nam de Russische vissersboot op 17 juli in beslag omdat ze de regels zou geschonden hebben om het Noord-Koreaanse territorium in te komen en er te blijven. Het schip, met zeventien bemanningsleden aan boord, onder wie vijftien Russen en twee Zuid-Koreanen, lag een tiental dagen voor anker in de haven van Wonsan.

Dankzij diplomatiek contact vonden beide landen vandaag een akkoord en werd de boot vrijgegeven. De kapitein, die samen met zijn adjunct en twee Zuid-Koreaanse matrozen in een hotel verbleef, werd op de hoogte gebracht en het schip mocht even later de haven van Wonsan verlaten. Het is nu op weg naar Zuid-Korea.

