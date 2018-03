Door meisjes in elkaar geslagen Mariam (18) overlijdt na drie weken coma mvdb

17 maart 2018

22u57

Bron: BBC - ITV 6 Een achttienjarige Egyptische jonge vrouw is woensdag in de Engelse stad Nottingham overleden aan de gevolgen van een vechtpartij. Een groep meisjes sloeg haar op 20 februari in elkaar. Mariam Moustafa raakte ernstig gewond en belandde in een coma waar ze niet meer uit is ontwaakt.

De vrouw werd in elkaar geslagen aan het winkelcentrum Victoria Centre, waarna ze in een stadsbus vluchtte. De tienkoppige groep die haar had aangevallen, volgde haar en stapte eveneens op. De politie heeft nu videobeelden vrijgegeven waarin te zien is hoe Mariam op de bus wordt omsingeld. De adolescente meisjes schelden haar uit en bedreigen haar. Volgens getuigen bleven ze dit doen tot ze uitstapten.

Een woordvoerder van busmaatschappij Nottingham City Transport (NCT) stelt dat de chauffeur van de bewuste bus op een gegeven moment zijn voertuig aan de kant zette en zich tussen de aanvalsters en Mariam zette. Hij deed dit om haar te beschermen. De NCT verklaart dat er niet in de bus is gevochten. Mariam heeft zich bij het instappen niet tot de chauffeur gewend om hem te wijzen op de aanwezigheid van de aanvalsters, luidt het verder. Op de video is de aangevallen vrouw nog bij bewustzijn, pas later raakte ze in coma.

Haar jongere zus Mallak verklaarde aan 'The Times' dat dezelfde groep hen afgelopen zomer eveneens al aanviel. De zussen raakten toen beiden gewond. Mallak liep zelfs een beenbreuk op. Hun familie diende een klacht in bij de politie, maar de zaak werd volgens de gezinsleden zonder gevolg geklasseerd.

Een 17-jarig meisje is gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid bij de vechtpartij van 20 februari, maar mocht na verhoor beschikken. De zaak is groot nieuws in Egypte. De Britse buitenlandminister Boris Johnson betuigde in een tweet zijn medeleven aan de nabestaanden. Johnson verklaarde dat hij zijn Egyptische ambtsgenoot Shoukry op de hoogte houdt van het lopende politieonderzoek. Een autopsie op het lichaam moet meer klaarheid brengen.

Here is some of the harrowing footage of #MariamMoustafa being threatened & attacked by the gang of girls! Hopefully her killers face justice. pic.twitter.com/VbrlUQM09j — Mesut (@ChocMilkSheikh) March 17, 2018

The family of teenager Mariam Moustafa who died a month after a street assault is calling for justice. The 18-year-old was attacked at a bus stop in Nottingham. More here: https://t.co/Rv2ZLQz0aJ pic.twitter.com/m2FkeX8xrN — ITV News Central (@ITVCentral) March 16, 2018