Door Irak uitgeleverde verdachte bekent moord op Duitse Susanna (14) TTR

10 juni 2018

22u08

Bron: ANP 0 De Irakees Ali Bashar heeft aan de Duitse justitie bekend dat hij de veertienjarige Susanna heeft vermoord. Hij ontkende dat hij het meisje heeft verkracht. Dat zei hoofdofficier van justitie Oliver Kuhn vanavond.

Bashar zei tijdens het verhoor dat Susanna door een val verwondingen aan haar gezicht had opgelopen. De man zou bang zijn geweest dat ze naar de politie zou stappen en dan zou zeggen dat ze die had opgelopen door toedoen van de Irakees.

De Irakees was als vluchteling naar Duitsland gekomen en vluchtte afgelopen week uit Duitsland naar Irak, toen hij als verdachte van de moord op Susanna uit Mainz in beeld was gekomen. Hij werd in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt, niet ver van de Turkse grens, in een hotel in Zakho in het autonome Koerdische Noord-Irak. Gisteren werd hij op het vliegtuig naar Duitsland gezet. Hij is vandaag voorgeleid. Het verhoor van de Irakees duurde zes uur.

Susanna verdween op 22 mei en haar lichaam is woensdag pas gevonden. Haar dood heeft in Duitsland tot een golf van verontwaardiging geleid. Zo hielden parlementariërs van de Alternative für Deutschland (AfD) onaangekondigd een moment stilte voor Susanna in de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer.