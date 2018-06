Door Irak uitgeleverde verdachte (20) van moord op Susanna (14) is terug in Duitsland mvdb

09 juni 2018

18u15

Bron: ANP De Iraakse hoofdverdachte (20) van de moord op de veertienjarige Susanna Feldmann in Duitsland is vandaag vanuit Irak in Frankfurt aangekomen. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer.

Justitie wil Ali Bashar kort na aankomst voor de eerste keer verhoren. Vermoedelijk zondag wordt de Irakees aan de onderzoeksrechter voorgeleid, aldus het Duitse persbureau DPA.

Bashar was als vluchteling naar Duitsland gekomen en vluchtte afgelopen week uit Duitsland naar Irak, omdat hij als moordverdachte in beeld kwam. Hij werd in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt, niet ver van de Turkse grens, in een hotel in Zakho in het autonome Koerdische Noord-Irak. Eerder zaterdag is hij op het vliegtuig naar Duitsland gezet.

Een hoge politieofficier in Irak zei dat Ali Bashar een bekentenis heeft afgelegd. Hij zou bevriend zijn geweest met Susanna, maar ruzie hebben gekregen. Toen ze de politie wilde bellen, wurgde hij haar. Susanna verdween op 22 mei en haar lichaam is woensdag pas gevonden in Wiesbadens Erbenheim district, waar Ali B. en zijn familie verbleven in een opvangcentrum voor vluchtelingen.

De moeder van de Irakees heeft tegen Duitse media gezegd dat haar zoon zich niet meer kan herinneren dat hij het meisje heeft omgebracht, omdat hij dronken was. Op het lichaam van Susanna werden sporen van seksueel misbruik aangetroffen.

De moord heeft in Duitsland tot grote verontwaardiging geleid en ook tot politieke acties met het vluchtelingenbeleid als inzet. In Mainz, de woonplaats van Susanna, is zaterdagavond een minuut stilte voor het meisje gehouden. "Het helpt niet om haat met haat tegemoet te treden", zei een spreekster op de bijeenkomst.

De anti-immigratiepartij AFD (Alternative für Deutschland) organiseerde eerder in Mainz een demonstratie onder het motto "Genoeg is genoeg!".