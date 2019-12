Door Hezbollah gesteunde Hassan Diab is nieuwe premier van Libanon HR

19 december 2019

18u24

Bron: Belga 0 Buitenland De Libanese president Michel Aoun heeft Hassan Diab aangesteld om de nieuwe premier te worden. Diab is een academicus en oud-minister van Onderwijs die de steun van Hezbollah geniet.

“Ik zal me inzetten voor een regering die de verwachtingen van alle Libanezen inlost”, aldus Diab vandaag na een ontmoeting met de president. Gehoopt wordt dat de aanstelling van Diab een einde maakt aan een politieke patstelling die nu al twee maanden duurt. De politieke crisis in het land leidde tot het ontslag van premier Saad Hariri.



In het parlement kreeg Diab de steun van 69 van de 128 parlementsleden. Ook de christelijke parlementsleden die loyaal zijn aan president Aoun spraken hun steun uit voor Diab.

