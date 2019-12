Door Hezbollah gesteunde Hassan Diab is nieuwe premier van Libanon HR

19 december 2019

18u24

De Libanese president Michel Aoun heeft Hassan Diab aangesteld om de nieuwe premier te worden. Diab is een universiteitsprofessor en oud-minister van Onderwijs die de steun van Hezbollah geniet. "Ik zal me inzetten voor een regering die de verwachtingen van alle Libanezen inlost", aldus Diab donderdag na een ontmoeting met de president.

Gehoopt wordt dat de aanstelling van Diab een einde maakt aan een politieke patstelling die nu al twee maanden duurt. Aanleiding is de zware economische crisis die de bevolking op straat heeft gejaagd. De politieke crisis in het land leidde tot het ontslag van premier Saad Hariri.



Diab, geboren in 1959, was minister van Onderwijs van juni 2011 tot februari 2014.

De macht wordt in Libanon traditioneel verdeeld tussen de verschillende facties: de president moet een christelijke maroniet zijn, de eerste minister een soenniet en de parlementsvoorzitter een sjiiet. Diab is een soenniet, maar kreeg de beweging van oud-premier Hariri, het grootste soennitische blok, niet achter zich. Hariri had woensdag aangegeven niet opnieuw kandidaat-premier te zijn.

Straatprotesten

Het is af te wachten of de aanstelling van Diab een einde zal kunnen maken aan de straatprotesten. De betogers beschuldigen alle facties van het establishment ervan het land mismeesterd te hebben.

In het parlement kreeg Diab de steun van 69 van de 128 parlementsleden. Hij werd gekozen door de sjiitische Hezbollah, die gesteund wordt door Iran. Ook de met Hezbollah geallieerde sjiitische beweging Amal en de christelijke parlementsleden die loyaal zijn aan president Aoun spraken hun steun uit voor Diab.

