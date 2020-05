Door dit ‘knuffelgordijn’ kunnen grootouders hun kleinkinderen nog eens omhelzen

17 mei 2020

Een van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 in te dijken, is anderhalve meter afstand houden. Grootouders hebben hun kinderen al twee maanden niet meer in de armen kunnen nemen. Een familie uit de Amerikaanse staat Massachusetts vond daar een oplossing op: een plastic ‘knuffelgordijn’.