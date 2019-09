Door brand getroffen boot Californië had geen technische gebreken kv

12 september 2019

21u27

Bron: ANP 0 De boot die voor de Californische kust in brand vloog op 2 september had geen technische mankementen. Dat blijkt uit gesprekken die onderzoekers hebben gevoerd met de vijf geredde bemanningsleden. Dat staat in een voorlopig onderzoeksrapport. Bij de brand kwamen 34 mensen om het leven om het leven. De vijf bemanningsleden wisten de boot op tijd te verlaten.

De boot was bezig aan een driedaagse duiktrip en lag voor anker aan de Santa Cruz-eilanden. De 33 passagiers lagen samen met 1 lid van de crew te slapen in de onderste kajuit van de boot. Volgens de bemanningsleden werden ze gewekt door een geluid op de boot. Nadat de brand werd ontdekt, werd de kapitein ingeseind, die een alarmsignaal naar de kust stuurde.

De crew probeerde eerst via de trap benedendeks te komen, maar die stond al volledig in brand. Via het bovendek sprongen een aantal bemanningsleden uiteindelijk naar het verblijf van de passagiers. Een bemanningslid brak daarbij zijn been. Het passagiersverblijf stond al volledig in brand toen de crew daar kwam. Overweldigd door rook en vuur sprongen de crewleden in het water.