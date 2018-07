Door België gezocht kopstuk Nederlandse motorclub aangehouden

05 juli 2018

18u16

Bron: Belga

De Nederlandse politie heeft na een korte achtervolging in Prinsenbeek (Noord-Brabant) de gezochte crimineel Ad H. aangehouden omdat hij in België nog 5,5 jaar celstraf moet uitzitten. Om hem te arresteren werd de man op de Overbeek met opzet aangereden. Bredanaar Ad H. is volgens diverse bronnen prominent lid van motorclub Kings Syndicate.